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Кабмин избрал нового главу Морской администрации Украины

Морской порт
14:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин назначил главой Государственной службы по морскому и речному транспорту Дмитрия Петренко.

Кабинет министров Украины назначил главой Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация Украины), с испытательным сроком шесть месяцев, Дмитрия Петренко, который ранее занимал должность исполняющего обязанности Морской администрации.

Соответствующее распоряжение №226 от 11 апреля 2018 года опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Петренко Дмитрия Сергеевича главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности, сроком на пять лет, с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

Как сообщалось, в январе Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация Украины) Дмитрия Петренко, ранее занимавшего должность зампредседателя Госслужбы по безопасности на транспорте.

При этом, в начале марта правительство объявило конкурс на должность главы Госслужбы морского и речного транспорта.

В прошлом году Кабмин постановил создать Морскую администрацию с 1 августа 2018 года. Морская администрация будет осуществлять координацию работы 13 морских портов, осуществлять безопасность судоходства.

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Новости Украины, Государственная служба по морскому и речному транспорту, Дмитрий Петренко, Кабмин, Морская администрация Украины, Украина.
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