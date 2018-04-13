Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет

Масштабные испытания крылатых ракет украинского производства пройдут в конце текущего года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но достаточно масштабные, где-то в конце этого года", - сообщил он журналистам в пятницу в кулуарах XI Киевского форума по безопасности.

Как сообщалось, 30 января 2018 года А.Турчинов заявил об успешном первом испытании украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной поражать наземные и морские цели. "Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями обороно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

А.Турчинов пояснил, что для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии, которое произошло после подписания Будапештского меморандума, на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты. "Сегодняшние испытания открыли новый этап ракетной программы, согласно которой наши ВСУ должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, которые способны на большом расстоянии точно поражать вражеские цели", - отметил секретарь СНБО.

А.Турчинов особо подчеркнул, что ракетные комплексы такого класса "являются важным фактором сдерживания агрессора". По его словам, совету, который координирует национальную ракетную программу, поставлена задача "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".

"Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", - добавил А.Турчинов.