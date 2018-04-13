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На майские праздники назначены дополнительные поезда

Локомотивное депо в Киеве
15:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: "Укрзализныця" назначила на майские праздники 7 дополнительных поездов.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период майских праздников назначила 7 дополнительных поездов в направлении Одессы, Львова, Константиновки, Ковеля, Днепра и Хмельницкого.

Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая. За дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров. Ожидаем большой ажиотаж и на майские выходные. Сейчас возможность приобрести проездные документы имеют те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого", - написал он.

В частности, в период с 27 апреля по 2 мая 2018 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 27, 28 апреля и 1 мая. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 17:55. Из Львова поезд отправится в 11:58 и прибудет в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:38 и прибывать в Одессу в 17:41.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 276/275 Львов - Днепр осуществит дополнительные рейсы 27, 28 апреля и 1 мая, а обратно 26, 28, 30 апреля и 2 мая. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 8:15. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 10:55.

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 апреля, а обратно 26, 28, 30 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:07, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

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Новости Украины, Дополнительные поезда, Евгений Кравцов, Поезда на майские праздники, УЗ, Укрзализныця.
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