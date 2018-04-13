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Савченко поест ради корректного допроса на полиграфе

Надежда Савченко
17:15 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Новости Украины: Надежда Савченко прервет голодовку на три дня для прохождения полиграфа.

Подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей.

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"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", - сказал он.

По словам Соловья, Савченко будет есть те продукты, которые разрешил в ее состоянии употреблять врач ИВС, 13, 14, 15 апреля, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - сказал адвокат.

Он добавил, что Савченко свое намерение подтвердила соответствующим заявлением.

По словам защитника, допрос на полиграфе 13 апреля длился примерно с 10:30 до 13:30.

Он предположил, что процедуру допроса на детекторе лжи 16 апреля Савченко может проходить с самого начала.

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Новости Украины, Голодовка Савченко, Дело Савченко, Надежда Савченко, Олег Соловей, Савченко на полиграфе, Украина.
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