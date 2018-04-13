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Президент Украины назвал условия местных выборов на Донбассе

Миротворцы ООН
21:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Миротворцы на Донбассе позволят привести свободные местные выборы, с учетом голосов 1,6 млн переселенцев.

Местные выборы на Донбассе могут иметь место после обеспечения там условий мира и безопасности с привлечением миротворцев ООН, и при условии участия в них украинских партий и 1,6 млн временно перемещенных лиц, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности относительно разоружения незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян, которые в нарушение закона в количестве более 40-50 тысяч лиц обеспечивают оккупацию", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.

Он отметил, что после установления мира на оккупированных территориях Донбасса с привлечением миротворцев можно переходить к политическому урегулированию.

"Миротворцы зашли, помогли разоружить, установили мир и необходимые условия безопасности для начала политического урегулирования посредством местных выборов, в которых… могут принимать участие украинские политические партии, украинские компании, украинские СМИ, международные наблюдатели. Которые позволят нам провести свободное волеизъявление граждан, в том числе с учетом голосов временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированную территорию, а речь идет о 1 млн 600 тыс.", - отметил президент Украины.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, Местные выборы на Донбассе, Миротворцы на Донбассе, Петр Порошенко, Украина.
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