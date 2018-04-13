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Российские террористы совершили более 400 терактов в Украине

Обучение про-российских террористов
19:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Подготовленные в РФ и на оккупированных территориях террористы совершили в Украине уже более 400 терактов.

В Украине было совершено уже более 400 террористических атак лицами, прошедшими подготовку как на оккупированной территории, так и на территории РФ, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400. Террористы готовятся в лагерях, которые размещены в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях РФ. Часть из них набираются и вербуются на украинской оккупированной территории, часть это российские граждане", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.

"Украинское государство должно быть объединенным и сильными вместе с украинским обществом, украинским народом для того, чтобы противодействовать этим угрозам", - добавил глава государства.

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Новости Украины, Петр Порошенко, Подготовка терактов, Россия, РФ, Теракты, Террористы, Украина.
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