Российские террористы совершили более 400 терактов в Украине

В Украине было совершено уже более 400 террористических атак лицами, прошедшими подготовку как на оккупированной территории, так и на территории РФ, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Количество попыток террористических атак против Украины уже перевалило за 400. Террористы готовятся в лагерях, которые размещены в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях РФ. Часть из них набираются и вербуются на украинской оккупированной территории, часть это российские граждане", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.

"Украинское государство должно быть объединенным и сильными вместе с украинским обществом, украинским народом для того, чтобы противодействовать этим угрозам", - добавил глава государства.