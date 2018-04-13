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Ультраправые немецкие депутаты снова собираются в Крым

Markus Frohnmaier
21:13 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Депутаты из ультраправой "Альтернативы для Германии" вновь собрались в Крым.

Группа депутатов из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на следующей неделе совершит визит в оккупированный Крым.

Об этом заявил депутат Бундестага в АдГ Маркус Фронмаер, сообщает издание Welt.

Делегация прибудет в Крым для участия в экономическом форуме. По словам Фронмаера, это частный визит немецкой делегации.

"Как члену комитета по экономическому сотрудничеству и развитию для меня чрезвычайно важной является экономическая кооперация как центральная составляющая немецко-российских отношений. Торговля объединяет людей и помогает преодолевать конфликты", - пояснил Фронмаер.

Пока неизвестно, какие депутаты войдут в состав делегации.

Приглашение к участию в форуме получили и депутаты из фракции "Левые". Один из ее членов, Александр Ной, подтвердил, что его пригласили, однако, заявил, что не поедет.

"Насколько мне известно, ни один из членов нашей группы не поедет", - сказала пресс-секретарь "Левых" в Бундестаге.

Оргкомитет Ялтинского экономического форума уже сообщил, что ожидает визит большой группы политиков из Германии и Австрии. В частности в Ялте ожидают прибытия 50 европейских политиков.

Напомним, девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии вечером 3 февраля приехали в оккупированный Крым.

В состав делегации, которая пробыла в Крыму до 9 февраля, вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.

Немецкие депутаты прилетели в Крым с территории России, нарушив таким образом украинское законодательство.

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Новости Украины, АдГ, Альтернатива для Германии, Бундестаг, Германия, Крым, Маркус Фронмаер, Оккупированный Крым.
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