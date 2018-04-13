Украинские полицейские поедут на тренинги в Японию

Японские полицейские проведут для украинских коллег тренинги по международным расследованиям, кибербезопасности и противодействию наркопреступности

Как сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом шла речь во время встречи руководителя Нацполиции Сергея Князева и министра-советника Посольства Японии в Украине Харада Мичио.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в реализации проекта предоставления международной помощи в части оснащения полицейских подразделений современными цифровыми средствами радиосвязи, зимней форменной одеждой и служебными автомобилями. Кроме того, обсудили ход реализации ряда совместных проектов.

Министр-советник посольства Японии в Украине пригласил украинских полицейских к участию в тренингах, которые состоятся в Японии в течение года.

"В этом году у нас есть три программы для полицейских. В частности, речь идет о тренингах по международным расследованиям, кибербезопасности и противодействию преступлениям в сфере наркопреступности. Мы приглашаем лучших полицейских Нацполиции Украины на обучение в Токио", - сказал Мичио.

Князев сказал, что полицейские примут приглашение. Он отметил, что украинские правоохранители, в свою очередь, готовы обменяться с японскими коллегами положительными наработками в сфере противодействия терроризму, кибербезопасности и борьбы с финансовыми махинациями.

Японских представителей заинтересовал опыт украинских полицейских в противодействии терроризму в связи с подготовкой к Олимпийским играм, которые состоятся в 2020 году в Токио.