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Секретарь СНБО рассказал о деталях операции Объединенных сил

АТО
22:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Переформатирование АТО в ООС не исключает точечных антитеррористических операций.

Переформатирование антитеррористической операции на Донбассе в операцию Объединенных сил не исключает проведение точечных антитеррористических операций, заявляет секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Когда начнет работать Оперативный объединенный штаб вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что задачи АТО выполнены. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал А.Турчинов в интервью телеканалу "UA:Перший" в пятницу.

Секретарь СНБО подчеркнул, что при разработке и принятии закона целью было освобождение территорий Донецкой и Луганской областей от незаконных вооруженных формирований. "Мы прописали механизм более эффективного противодействия военным провокациям, военной агрессии РФ. С другой стороны, мы не должны забывать о наших гражданах, которые вынуждены остаться на оккупированной территории. Закон также признает Россию государством-агрессором, что для нас важно в международных судебных процессах, мы показываем, что Россия не третья сторона, а страна, которая ведет гибридную агрессию против Украины", - сказал он.

А.Турчинов отметил, что создание Объединенного оперативного штаба, который берет на себя управление противодействием российской агрессии и освобождением оккупированных территорий, "будет содействовать повышению эффективности нашей деятельности".

"Война - это дело рук военных, и мы четко ставим на места все элементы созданного с нуля сектора обороны", - сказал он.

Кроме того, по мнению А.Турчинова, данный закон "не позволит России играть в так называемое миротворческое прикрытие своей агрессии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

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Новости Украины, Александр Турчинов, АТО, Восток Украины, Операция Объединенных сил, РФ, СНБО, Украина.
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