Архиепископ рассказал о состоянии здоровья Балуха

Осужденного в оккупированном Крыму подконтрольной Кремлю "властью" украинского активиста Владимира Балуха пытаются психически сломать.

Об этом говорится в видеообращении архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, который является общественным защитником Балуха, опубликованном в социальной сети Facebook крымским активистом Михаилом Батраком.

Архиепископ рассказал о проведенном разговоре с украинским активистом, который, по его словам, был "очень тяжелым" и касался состояния здоровья Балуха.

Климент сказал, что голодание может быть "вызовом, протестом", но из-за голодовки не удастся достичь цели его освобождения.

"Сейчас Володя начинают мучить так называемым несоблюдением "режима". За каждый проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу же составляется административное нарушение", - сообщил Климент.

"Если Володя прилег – на его составляется административном нарушении. Если Володя подошел к окну тюремной камеры и задержался там более одной-двух минут, на него составляется административное нарушение", - рассказал архиепископ.

"За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев - его заломили, отдубасили, составили административное нарушение. То есть его сейчас пытаются психически сломать, психически пытаются привести к тому состоянию, чтобы он начал употреблять ту пищу, ту баланду, которую ему дают в этом СИЗО", - сказал Климент.

При этом он отметил, что Балух держится и имеет оптимистичное настроение.