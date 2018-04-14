Пограничники подсчитали задержанных мигрантов за время независимости Украины

На государственной границе в Украине с 1991 года задержано около 330 тыс. нелегальных и потенциальных мигрантов, часть из которых выдворена за пределы страны, сообщили в пресс-службе Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"С начала независимости на украинских границах сотрудниками Государственной пограничной службы Украины задержано около 150 тыс. нелегальных мигрантов, из них 123 тыс. за незаконное пересечение границы, и отказано в пропуске почти 180 тыс. потенциальным незаконным мигрантам, а более 40 тыс. иностранцев-правонарушителей выдворены из Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В информации подчеркивается, что за последние три года попытки мигрантов незаконно пересечь границу значительно уменьшились: в 2015 году - 1807 человек, 2016 год - 1040 человек, 2017 - 886 человек.

"Стоит отметить, что изменение ситуации с потоками незаконных мигрантов территории Украины в страны Западной Европы предшествовала кропотливая ежедневная работа пограничников. Ведь были годы, особенно в 1994-1999-е, когда пик потока мигрантов составлял более 65 тыс. иностранцев. В последующие несколько лет благодаря совершенствованию системы охраны границы произошел спад незаконной миграции на 50-70%", – сказано в сообщении.

В 2003-2005 годах преступные элементы реструктурировали потоки, что привело к активизации нелегальной миграции, в основном из-за значительного увеличения мигрантов из стран СНГ. Следующие несколько лет основной категорией незаконных мигрантов остаются именно граждане СНГ.

"Начиная с 2008 года на границах со странами ЕС удалось уменьшить количество попыток нарушения государственной границы незаконными мигрантами на 10% и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции. Например, в 2008 году за незаконное пересечение границы задержаны 3,4 тыс. мигрантов, а уже в 2016 - 1,04 тыс.", – констатировали пограничники.

По информации ведомства, для перемещения незаконных мигрантов по территории Украины в начале используются способы их легального въезда по действительным документам с разной целью, в частности, обучение, туризм, деловая, частная. А уже потом организуется их дальнейшее движение на западный участок, чтобы незаконно нарушить границу. При этом фиксируется формирование сети высокодоходного преступного бизнеса, специализирующийся на вопросах нелегальной миграции, в частности переправки, изготовление поддельных документов высокого качества и организация транспортной перевозки. Борьба с такой транснациональной криминальной сетью осложняется через разветвленную деятельность ее представителей в различных странах, для организации противоправной деятельности используют передовые коммуникации.

В Погранслужбе отметили, что для противодействия нелегальной миграции, в Украине создана необходимая нормативно-правая база в сфере противодействия нелегальной миграции, последовательно внедряются различные государственные программы, совершенствуется координация субъектов интегрированного управления границами, а также развивается международное сотрудничество с соответствующими европейскими институтами и учреждениями стран ЕС.