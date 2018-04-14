Украина и Колумбия намерены подписать соглашение об отмене визового режима

Украина и Колумбия намерены активизировать усилия с целью подписания в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан обеих стран.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что директор департамента Сергей Погорельцев провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стелой Портилья и директором департамента Европы внешнеполитического ведомства этой страны Хуаном Гильермо Кастро.

"Стороны констатировали необходимость активизировать усилия, направленные на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии. Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дипломаты Украины и Перу начали переговорный процесс с целью введения безвизового режима между странами. Также Украина и Уругвай выразили заинтересованность в скорейшем завершении всех процедур для подписания соглашения о взаимной отмене визовых требований для поездок граждан двух стран.