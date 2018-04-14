Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина и Колумбия намерены подписать соглашение об отмене визового режима Украина и Колумбия намерены подписать соглашение об отмене визового режима
Новости: Порошенко заявил об экономической бессмысленности "Северного потока-2" Порошенко заявил об экономической бессмысленности "Северного потока-2"
Новости: "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ
Новости: Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона" Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона"
X

Украина и Колумбия намерены подписать соглашение об отмене визового режима

Паспорта Украины
10:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинские дипломаты в Колумбии договариваются о введении безвизового режима между странами.

Украина и Колумбия намерены активизировать усилия с целью подписания в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан обеих стран.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что директор департамента Сергей Погорельцев провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стелой Портилья и директором департамента Европы внешнеполитического ведомства этой страны Хуаном Гильермо Кастро.

"Стороны констатировали необходимость активизировать усилия, направленные на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии. Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дипломаты Украины и Перу начали переговорный процесс с целью введения безвизового режима между странами. Также Украина и Уругвай выразили заинтересованность в скорейшем завершении всех процедур для подписания соглашения о взаимной отмене визовых требований для поездок граждан двух стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Безвиз, Безвиз с Колумбией, Колумбия, Латинская Америка, МИД Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Ультраправые немецкие депутаты снова собираются в Крым Украинские полицейские поедут на тренинги в Японию Российские террористы совершили более 400 терактов в Украине

Последние новости

Откровенная фотосъемка модели Наоми Кэмпбелл вызвала дискуссии в Интернете Пограничники подсчитали задержанных мигрантов за время независимости Украины В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
Сегодня читают
01 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
02 "Челси" интересуется украинским футболистом
03 Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
04 "Шахтер" - "Динамо": интересные факты
05 Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости сегодня
10:12 Врачи рассказали, что делать, если вы часто потеете
10:06 В Луцке выступил самый быстрый пианист мира
10:05 Смешная подборка приколов на автомобильную тематику
09:54 Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
09:49 Оккупанты игнорируют режим прекращения огня: ВСУ были обстреляны 43 раза
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Западные страны начали операцию против Сирии Западные страны начали операцию против Сирии
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет
Новости: Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем Рецепт дня: как приготовить весенний салат с креветками, авокадо и картофелем
Добавить комментарий
0