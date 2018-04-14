Гройсман анонсировал улучшение инфраструктуры парка "Софиевка"

Кабинет министров Украины выделил в 2018 году 75 млн грн на реализацию нескольких проектов в национальном дендрологическом парке "Софиевка" (г.Умань, Черкасская обл.), сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Национальный дендрологический парк "Софиевка". (…) В этом году мы нашли возможность помочь парку - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке в субботу.

Національний дендрологічний парк "Софіївка". Місце, в якому хоча б раз у житті побував ледве не кожен українець.

Цього року ми знайшли можливість допомогти парку – виділяємо 75 млн грн на реалізацію одразу декількох проектів. pic.twitter.com/lcDXb2tx0V — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 апреля 2018 г.

Незабаром тут будуть японський сад, українська садиба, водоспад зі штучним озером. Так само профінансуємо встановлення пам’ятників та скульптур і будівництво необхідних інженерних мереж.

Все це дозволить не тільки оновити парк, а й внести його до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. pic.twitter.com/6jlGMJcN2k — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 апреля 2018 г.

По словам В.Гройсмана, вскоре в дендропарке появятся японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. "Профинансируем установку памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей", - добавил он.

Премьер отметил, что всё это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Парк "Софиевка" основан в 1796 году польским магнатом Станиславом Потоцким, назван в честь его жены Софии Витт-Потоцкой. Расположен в северной части Умани на берегах реки Каменки, площадь – около 180 га.