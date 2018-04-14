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Гройсман анонсировал улучшение инфраструктуры парка "Софиевка"

Софиевка
13:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В дендропарке "Софиевка" появятся японский сад, украинская усадьба и водопад с озером.

Кабинет министров Украины выделил в 2018 году 75 млн грн на реализацию нескольких проектов в национальном дендрологическом парке "Софиевка" (г.Умань, Черкасская обл.), сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Национальный дендрологический парк "Софиевка". (…) В этом году мы нашли возможность помочь парку - выделили 75 млн грн на реализацию сразу нескольких проектов", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке в субботу.

 

 

По словам В.Гройсмана, вскоре в дендропарке появятся японский сад, украинская усадьба, водопад с искусственным озером. "Профинансируем установку памятников и скульптур и строительство необходимых инженерных сетей", - добавил он.

Премьер отметил, что всё это позволит не только обновить парк, но и внести его в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Парк "Софиевка" основан в 1796 году польским магнатом Станиславом Потоцким, назван в честь его жены Софии Витт-Потоцкой. Расположен в северной части Умани на берегах реки Каменки, площадь – около 180 га.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Инфраструктура парка, Парки, Софиевка, Украина, Черкасская область, ЮНЕСКО.
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