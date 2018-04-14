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Экстренная медицина в Украине требует внимания

Автомобили скорой помощи
13:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман требует особого внимания к экстренной медицине в Украине.

Реформа системы здравоохранения в Украине предусматривает изменения не только на первичной и вторичной звене, но и в системе экстренной медицины, которая так же заслуживает внимания.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время специального совещания, посвященного вопросам развития скорой медицинской и экстренной помощи, сообщает Правительственный портал.

"Меняем первичное, вторичное, третичное звено. И здесь изменения в экстренной медицине должны быть на передовой с точки зрения обеспечения, организации работы, переоснащения и подготовки специалистов. Сегодня нам нужно актуализировать проблематику, которая есть, определить, что нам нужно изменить в системе", - сказал Гройсман.

По его словам, к числу проблем, требующих немедленного решения, относится подготовка кадров и обеспечение надлежащего уровня оплаты труда, а также комплектация автомобилей скорой помощи. При этом система экстренной помощи должна быть сфокусирована на быстром предоставлении качественной помощи. В центре внимания всегда должен быть пациент и его потребности, а профессионализм, уважение и соблюдение протокола лечения - главным ориентиром работы парамедика.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Медицина, Медреформа, Украина, Экстренная медицина.
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