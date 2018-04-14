Порядок в Поминальные дни обеспечат 15 тыс. правоохранителей

В Украине правопорядок в поминальные дни 15-17 апреля будут обеспечивать более 14 тысяч полицейских и 1 тысяча нацгвардейцев. Всего в мероприятиях ожидается участие почти 4 миллионов граждан. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины

"Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тысяч полицейских и одной тысячи гвардейцев", - сказал С. Яровой.

Кроме того, в этот период для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться личный состав ГСЧС и спецтехника. В Пасхальную ночь правопорядок на улицах наших городов обеспечивало около 22 тысяч правоохранителей. Празднования прошли спокойно.