Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина сделала заявление касательно действий США и союзников в Сирии Украина сделала заявление касательно действий США и союзников в Сирии
Новости: Экстренная медицина в Украине требует внимания Экстренная медицина в Украине требует внимания
Новости: "Шахтер" - "Динамо": букмекеры оценили шансы команд "Шахтер" - "Динамо": букмекеры оценили шансы команд
Новости: Скоро вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека Скоро вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека
X

Порядок в Поминальные дни обеспечат 15 тыс. правоохранителей

Поминальные дни
15:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Свыше 14 тыс. полицейских и 1 тыс. нацгвардейцев привлекут к охране порядка 15-17 апреля, также контролировать ситуацию будут подразделения ГСЧС.

В Украине правопорядок в поминальные дни 15-17 апреля будут обеспечивать более 14 тысяч полицейских и 1 тысяча нацгвардейцев. Всего в мероприятиях ожидается участие почти 4 миллионов граждан. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины

"Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тысяч полицейских и одной тысячи гвардейцев", - сказал С. Яровой.

Кроме того, в этот период для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться личный состав ГСЧС и спецтехника. В Пасхальную ночь правопорядок на улицах наших городов обеспечивало около 22 тысяч правоохранителей. Празднования прошли спокойно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Нацгвардия, Охрана, Полиция, Поминальные дни, Правопорядок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Секретарь СНБО рассказал о деталях операции Объединенных сил Афиша интересных событий в Украине на 14 - 15 апреля Архиепископ рассказал о состоянии здоровья Балуха

Последние новости

Шарлиз Терон рассказала о расизме в Америке, лишнем весе и депрессии Китай осудил ракетный удар по Сирии Роналду снялся в рекламе собственного нижнего белья (Видео)
Сегодня читают
01 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
02 Ученые нашли связь между количеством выпитого алкоголя и продолжительностью жизни
03 "Челси" интересуется украинским футболистом
04 Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
05 "Шахтер" - "Динамо": интересные факты
Новости сегодня
16:07 Потрясающий дом-пещера, в которой стены имеют свою историю (Фото)
16:04 "Мариуполь" обыграл "Верес" и поднялся на 5-е место
15:58 Германские депутаты посетят Крым
15:48 Позитивные люди, которым плевать, что о них подумают окружающие
15:46 ЕС может ввести дополнительные санкции против Сирии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Новости: Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии
Новости: Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет
Новости: Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман
Добавить комментарий
0