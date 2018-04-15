Гройсман объяснил как будут повышаться пенсии

Пенсионная реформа позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для военных пенсионеров и для работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.

Об этом в эфире телеканала «Украина» сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Это (все, что сделано) не означает, что в 2017-2018 году мы провели перерасчет - и точка. Нет! Мы открыли возможности для системного повышения выплат для граждан, - сказал Владимир Гройсман. - Сейчас мы решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечными. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства, и т.п. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ".

Пенсионная реформа вступила в силу осенью 2017 года. Ее ключевые новации - сохранение возраста выхода на пенсию, отмена уравниловки, что является справедливым в отношении людей с большим трудовым стажем, отмена налогообложения пенсий и отмена специальных пенсий, а также установление механизма автоматического осовременивания пенсий, что снимает любые политические манипуляции в системе пенсионных выплат.

Уже в октябре 2017 года повышение пенсий получили около 10 млн пенсионеров. При этом удалось не увеличивать дефицит пенсионного фонда - за счет, в том числе, увеличения минимальной заработной платы и детенизации зарплат.

В апреле 2018 года правительство реализовало второй шаг реформы - осовременил выплаты военным пенсионерам. Более 500 тыс. пенсионеров получили повышенные пенсии и компенсации. Средний размер увеличения составил 1500 грн.