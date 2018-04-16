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Аваков рассказал об "идеальной миротворческой миссии" на Донбассе

Миротворцы ООН
12:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Миротворческая миссия может стать одним из действенных механизмов реинтеграции Донбасса.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает реальным мирное возвращение оккупированных территорий Донбасса с использованием тактики "мелких шагов", одним из действенных механизмов может стать миротворческая миссия.

"При текущем развитии событий не можем планировать военную операцию по возвращению оккупированных территорий без риска полномасштабного столкновения с армией РФ. Это факт. Поэтому президент Порошенко говорит о миротворческой миссии, "голубых касках". Это один из механизмов, который может быть действенным", - сказал А.Аваков в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

При этом он указал на неприемлемость того, чтобы "патрули "голубых касок" ходили по Горловке наравне с патрулями русской марионетки Захарченко".

Говоря о том, какой именно должна быть миротворческая миссия, глава МВД сказал: "Идеальная миротворческая миссия? Зашли миротворцы, все русские ушли, любые военизированные группы во главе с марионеточными правительствами Плотницких, Захарченко, или кто там сейчас, ушли с русскими".

По его словам, после захода миротворцев на оккупированной территории должны появиться органы украинской юстиции. "С нашей стороны должен зайти некий гражданин с украинским флагом – украинская юстиция. Он заходит в ближайший райсовет, водружает там украинский флаг и проводит выборы в местные советы по украинскому закону. Таким образом, мы имеем возможность поставить легитимную власть, избранную по нашему законодательству", - рассказал министр о своей идее.

А.Аваков обратил внимание, что его план возвращения оккупированных территорий востока страны заключается в использовании "тактики мелких шагов, которым аплодируют все".

"Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", - пояснил он.

По словам главы МВД, на основе избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины необходимо сформировать переходную администрацию. "Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами. После этого Украина должна принять закон об амнистии. Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения", - убежден А.Аваков.

Кроме того, подчеркнул он, необходимо будет принять и закон "о коллаборантах". "Суть очень проста: нам надо определить, какова степень соглашательства. Является ли степень твоего сотрудничества с оккупационными властями критической, или у тебя были такие обстоятельства, что ты не заслуживаешь порицания, а в ряде случаев – несмотря на действия – заслуживаешь общественного прощения?" - пояснил министр.

Впоследствии, по его словам, необходимо будет решать вопросы с "переходным статутом" территорий с возможным привлечением международных фондов, восстанавливать инфраструктуру и уровень жизни людей.

В дальнейшем, как считает глава МВД, аналогичная процедура повторяется в других районах оккупированного Донбасса.

А.Аваков убежден, что если реализовать тактику "мелких шагов", то постепенно Украина сможет "выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят "голубые каски", о которых договаривается Порошенко".

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Новости Украины, Арсен Аваков, Донбасс, МВД, Миротворцы ООН, Миротворческая миссия на Донбассе, Украина.
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