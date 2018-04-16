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Россия готовит провокации в Азовском море и на Донбассе

Азовское море
12:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В штабе АТО предупреждают о готовящихся провокациях в адрес ОБСЕ на Донбассе и об активизации российского флота в Азовском море.

Незаконные вооруженные формирования в ближайшее время намерены сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции и возложить ответственность за это на украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на разведку штаба.

"В ближайшее время боевики планируют осуществление очередной провокации во время работы на оккупированных территориях представителей СММ ОБСЕ в Украине. Разведке штаба АТО стало известно, что дежурным силам противовоздушной обороны противника, в частности на Бахмутском направлении, предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - сообщается на официальной странице пресс-центра в соцсети Facebook в понедельник.

"При этом противник получил указание учитывать траекторию полета БПЛА ОБСЕ и расположение позиций сил АТО, чтобы после поражения беспилотника переложить ответственность за его уничтожение на украинских военных", - добавили в штабе.

Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря, связывает это с задержанием рыболовецкого судна "Норд" и предупреждает украинских рыбаков о возможных провокациях и задержаниях российской стороной.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook, в Азовском море отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.

"Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные мероприятия на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна "Норд", - говорится в сообщении.

"Принимая во внимание это, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, которые осуществляют рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны РФ, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря", - заявляют в штабе.

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Новости Украины, Азовское море, АТО, Донбасс, ОБСЕ, Разведка Украины, Российский флот, Украина.
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