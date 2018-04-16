Омбудсмен обратилась в РФ из-за голодовки Балуха

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в оказании необходимой медицинской помощи активисту Владимиру Балуху, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта отказывается принимать пищу.

В обращении Л.Денисовой, обнародованном на сайте украинского омбудсмена в понедельник, речь идет о том, что, по информации представителей Крымской правозащитной группы, В.Балух нуждается в скорейшем медицинском обследовании, поскольку состояние его здоровья ухудшается с каждым днем. Кроме того, суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о допуске к В.Балуху врачей.

Помимо этого, в СМИ появилась информация архиепископа Симферопольского о том, что в камере к В.Балуху применяют физическое и психологическое давление, якобы за несоблюдение условий содержания.

"В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой незамедлительно проверить изложенную информацию и, в случае ее подтверждения, предоставить квалифицированную медицинскую помощь Владимиру Балуху, а также провести расследование относительно возможных фактов физического и психологического воздействия по отношению к нему. Прошу Вас проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - сказано в письме Л.Денисовой.

Как сообщалось, 3 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к Т.Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что с активистом В.Балухом жестоко обращаются в изоляторе, кроме того, не обеспечивают его достаточным количеством питьевой воды.

Украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.