Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Председатель Рады подписал закон "О дипломатической службе" Председатель Рады подписал закон "О дипломатической службе"
Новости: Аваков рассказал об "идеальной миротворческой миссии" на Донбассе Аваков рассказал об "идеальной миротворческой миссии" на Донбассе
Новости: Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Новости: Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото) Звездная жизнь: как выглядели знаменитости в детстве и сейчас (Фото)
X

Омбудсмен обратилась в РФ из-за голодовки Балуха

Владимир Балух
12:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский омбудсмен просит российскую коллегу помочь в вопросе оказания медпомощи активисту Балуху, осужденному в Крыму.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в оказании необходимой медицинской помощи активисту Владимиру Балуху, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта отказывается принимать пищу.

В обращении Л.Денисовой, обнародованном на сайте украинского омбудсмена в понедельник, речь идет о том, что, по информации представителей Крымской правозащитной группы, В.Балух нуждается в скорейшем медицинском обследовании, поскольку состояние его здоровья ухудшается с каждым днем. Кроме того, суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о допуске к В.Балуху врачей.

Помимо этого, в СМИ появилась информация архиепископа Симферопольского о том, что в камере к В.Балуху применяют физическое и психологическое давление, якобы за несоблюдение условий содержания.

"В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой незамедлительно проверить изложенную информацию и, в случае ее подтверждения, предоставить квалифицированную медицинскую помощь Владимиру Балуху, а также провести расследование относительно возможных фактов физического и психологического воздействия по отношению к нему. Прошу Вас проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - сказано в письме Л.Денисовой.

Как сообщалось, 3 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к Т.Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что с активистом В.Балухом жестоко обращаются в изоляторе, кроме того, не обеспечивают его достаточным количеством питьевой воды.

Украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Балух, Голодовка Балуха, Людмила Денисова, Омбудсмен, Политзаключенный Балух, РФ, Татьяна Москалькова.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Порошенко: ВСУ превратилась в одну из наиболее эффективных армий в Европе 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника Порядок в Поминальные дни обеспечат 15 тыс. правоохранителей

Последние новости

Германия не видит решения конфликта в Сирии без России Медведь открыл матч чемпионата России по футболу Умер известный кинорежиссер Витторио Тавиани
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
02 "Голос країни" 8 сезон, 12 выпуск: кто прошел в четвертьфинал (Видео)
03 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
04 Какие автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно (Видео)
05 Министр внутренних дел назвал два сценария возвращения Крыма
Новости сегодня
12:48 Смех до упаду: родители хотели устроить красивую фотосессию деткам
12:27 Глава Xiaomi случайно продемонстрировал новый фитнес-браслет Mi Band 3
12:18 Золотая бутса 2018: Саллах опередил Месси в борьбе за первое место
12:14 Литва хочет увеличить сроки действия санкций против России
12:05 Победительница Евровидения Кончита Вурст призналась в Instagram, что является носителем ВИЧ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.04 - 15.04) Что мы искали в поиске Google
Новости: Жители Словакии требуют отставки правительства Жители Словакии требуют отставки правительства
Новости: Кабмин профинансировал развитие материально-технической базы ПТУ Кабмин выделил средства для развития ПТУ
Новости: Похудеть без диеты: пять простых, но эффективных способов сбросить лишний вес Похудеть без диеты: пять простых, но эффективных способов сбросить лишний вес
Добавить комментарий
0