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Адвокат рассказал, когда Савченко пройдет полиграф

Надежда Савченко
13:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Надежда Савченко может пройти полиграф во вторник, поскольку снова заявила о голодовке.

Арестованная народный депутат Надежда Савченко может пройти судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа 17 апреля.

"Экспертиза не будет продолжена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то", - сообщил "Украинской правде" ее адвокат Олег Соловей.

Он отметил, что Н.Савченко возобновила голодовку, которую прервала на три дня, чтобы быть готовой к полиграфу. "Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Она говорит, что три дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", - указал адвокат.

Как сообщалось, 13 апреля была начата судебно-психологическая экспертиза Н.Савченко с использование полиграфа, но была прервана из-за состояния здоровья арестованной, вызванного голоданием. Депутат согласилась прервать на три дня голодовку, чтобы ее организм был способен надлежащим образом пройти полиграф.

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Новости Украины, Адвокат Савченко, Дело Савченко, Надежда Савченко, Полиграф, Украина.
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