В отношении Холодницкого не будет открыто уголовное дело

В записях, сделанных в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности, однако усматривается дисциплинарное нарушение, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"И анализировал (пленки - ред) как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры… И он, и я пришли к выводу, что в них (пленках - ред) явно усматривается дисциплинарное нарушение, и сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю", - сказал Ю.Луценко журналистам на брифинге в понедельник в Киеве.

Генпрокурор сообщил, что в настоящее время Н.Холодницкий находится в отпуске. "Назар Иванович Холодницкий был у меня… Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с КДК (Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров – ред)", - сказал Ю.Луценко.