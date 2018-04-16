Первый украинский вертолет поднялся в небо

Сегодня в Запорожье на вертодроме АО "Мотор Сич" впервые в небо поднялся первый украинский вертолет, сообщает Сайт города Запорожья.

"Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром - это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат", - сказал почетный президент, генеральный авиаконструктор АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Вертолет МСБ-2 — "Надія" - это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. В течение года "стальная стрекоза" будет проходить испытания.

Напомним, вертолет впервые презентовали 19 августа прошлого года во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.

"АО "Мотор Сич" намерено пройти сертификацию нового гражданского вертолета МСБ-2 "Надия" до конца этого года", - рассказал о вертолете летчик-испытатель Андрей Федоров: