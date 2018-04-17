https://telegraf.com.ua/files/2018/04/DSC00644-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4014244-suprun-zayavila-chto-v-ukraine-otmenen-ezhegodnyiy-meditsinskiy-osmotr-gossluzhashhih.html
Супрун заявила, что в Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих
Новости Украины: Медреформа в Украине не предусматривает ежегодного медосмотра госслужащих.
В Украине отменен ежегодный медицинский осмотр госслужащих. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире одного из украинских телеканалов, пишет ТСН .
По ее словам, медреформа в Украине не предусматривает ежегодного осмотра госслужащих.
"Не останется (медосмотра для госслужащих - ред.) Есть профессиональные профосмотры, необходимые для тех людей, которые имеют такую профессию, нужно иметь хорошее здоровье. Это водители профессиональные, те люди, которые занимаются машиностроением, это дети, которые ходят в школы ", - сказала она.
Telegraf.com.ua