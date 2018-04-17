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В списке ЮНЕСКО может появится Белгород-Днестровская крепость

Белгород-днестровская крепость
16:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Белгород-Днестровскую крепость предлагают включить в список ЮНЕСКО.

Специалисты управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации готовят заявку на включение Белгород-Днестровской крепости в Предыдущий список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА, сославшись на распоряжение председателя облгосадминистрации Максима Степанова.

"Мы уже заключили договор со специализированной организацией о подготовке заявки на включение Белгород-Днестровской крепости в Предыдущий список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжается разработка необходимых документов", - отметил сегодня на совещании Степанов.

По его словам, подготовка документов ко включению в Предыдущий список ЮНЕСКО будет профинансирована за счет средств областной Программы развития туризма и курортов в Одесской области на 2017-2020 годы.

В марте отдельный проект создания и продвижения комплексного туристического продукта города Белгород-Днестровский признан победителем конкурса по Программе поддержки секторальной политики Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. А следующие этапы подготовки документов ко внесению крепости в Список ЮНЕСКО должны быть реализованы на средства, полученные от Европейского Союза.

Как подытожил Степанов, внесение Белгород-Днестровской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит ее лучшую охрану и сохранность, а также позволит занести ее в всемирный каталог и интегрировать в мировую туристическую сеть.

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Новости Украины, Белгород-Днестровская крепость, Максим Степанов, Одесская ОГА, Украина, ЮНЕСКО.
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