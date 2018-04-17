Единая православная поместная церковь будет отделена от государства

Создание Единой поместной православной украинской церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

Подчеркнул Президент Петр Порошенко во время встречи с руководителями депутатских фракций относительно поддержки обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу отдельно отметить, что Единая православная поместная церковь не станет государственной. Отделение церкви от государства сохранится. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", - заявил Президент.

По его словам, "кто захочет остаться в той церкви, в которой сохранит молитвенное единство Российская православная церковь, они также сохранят гарантированное право на свой собственный выбор".

Он отметил, что в этом вопросе как религиозное, так и любое принуждение или запрет является недопустимым.

"Хочу обратить ваше внимание, что это моя твердая позиция", - подчеркнул Порошенко