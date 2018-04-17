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Геращенко обещает доработать закон о статусе заложников

Освобождение заложников
22:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Законопроект о статусе заложников будет доработан с учетом замечаний общественных организаций и родственников.

Законопроект, касающийся статуса политзаключенных и заложников, в ближайшее время будет доработан с учетом замечаний общественных организаций и родственников заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Я сделаю всё, от меня зависящее, чтобы на этой сессии был принят, наконец-то, закон о поддержке пропавших и их семей. Также обсудили все зарегистрированные в ВР законопроекты, касающиеся урегулирования статуса политзаключенных и заложников, ко всем есть серьезные замечания общественных организаций и семей, договорились в ближайшее время доработать более актуальный и не популистский вариант", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке по итогам встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой, семьями заложников и пропавших без вести.

Она также выразила готовность обратиться к коллегам в парламенте с призывом отозвать зарегистрированные законопроекты о статусе заложников и политзаключенных и внести "совместный, объединенный, поддержанный" общественными организациями.

Кроме того, И.Геращенко проинформировала присутствующих о работе гуманитарной подгруппы ТКГ, в частности, вновь подтвердила готовность украинской стороны передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против суверенитета Украины, с тем, чтобы освободить политзаключенных Кремля, содержащихся в российских тюрьмах.

"Также мы стремимся провести очередной этап освобождения заложников с оккупированных территорий. Наиболее проблемным является поиск пропавших без вести, здесь у нас нет никакого прогресса, МККК не допущен к этой миссии на оккупированных территориях", - сообщила первый вице-спикер.

По ее словам, на этой встрече договорились активизировать сотрудничество с офисом омбудсмена и соответствующим департаментом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в вопросах защиты семей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая также присутствовала на встрече, заявила, что проект закона о статусе военнопленных "договорились разработать вместе в ближайшие несколько недель".

"Также будем делать единый согласованный с Верховной Радой реестр заложников и пленных. Убеждена, такой реестр даст возможность более производительно и действенно работать над освобождением наших граждан", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

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Новости Украины, Донбасс, Заложники, Ирина Геращенко, Статус политзаключенных, ТКГ, Украина.
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