Миграционная служба сообщает о сокращении очереди на получение загранпаспорта

За последний месяц очередь на персонализацию загранпаспортов сократилась более, чем на 100 тысяч паспортов и теперь составляет 572 тыс. паспортов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Несмотря на устойчиво повышенный спрос на загранпаспорта, очередь на персонализацию сокращается. Это стало возможным после введения в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которая была приобретена в 2017 году. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то утром 16 апреля очередь составляла 572 тысячи", - говорится в сообщении.

"Учитывая задержки в выдаче загранпаспортов из-за технической неспособности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса, ГМС не советует каким-либо образом планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и т.п.), не имея на руках действующего паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - уточняется в сообщении.

ГМС также напоминает, что любые предложения от посредников по предоставлению услуг по ускорению оформления загранпаспортов являются незаконными, и информацию о таких "посредниках" Государственная миграционная служба передает Нацполиции для дальнейшего реагирования.