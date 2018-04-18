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Украина заняла 29-ое место в списке сильнейших армий мира
Новости Украины: Для создания рейтинга компания Global Firepower осуществляла комплексное исследование, во время которого учитывала 55 факторов.
Вооруженные силы Украины оказались на 29 месте в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower.
Рейтинг обнародован на сайте компании.
Компания Global Firepower, что раз в год разрабатывает рейтинг сильнейших армий мира, в этом году разместила Украину на 29 месте из 136 стран.
По соседству с украинской армией на 28 месте – Греция, а на 30-м – Чешская Республика. Первое место занимает армия США, на втором месте - Россия, третье – за Китаем.
В прошлом году Украина заняла 30 место, поэтому ВСУ улучшили свою позицию в этом рейтинге.
Для создания рейтинга компания Global Firepower осуществляла комплексное исследование, во время которого учитывала 55 факторов.
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