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У Порошенко рассмотрели закон о фонде развития гражданского общества

Закон Украины
12:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко и члены Координационного совета представили законопроект о Национальном фонде развития гражданского общества.

Президент Украины Петр Порошенко и члены Координационного совета содействия развитию гражданского общества рассмотрели основные положения законопроекта о Национальном фонде развития гражданского общества.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, накануне на заседании Координационного совета содействия развитию гражданского общества при президенте Украины, рассматривались вопросы выполнения правительственного плана мероприятий по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в 2017 году и соответствующий план мероприятий на 2018 год.

"Кроме того, были представлены основные положения проекта закона Украины "О Национальном фонд развития гражданского общества", подготовленного рабочей группой координатора проектов ОБСЕ в Украине в рамках выполнения проекта "Помощь правительству Украины в реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества", который реализуется совместно с Администрацией президента Украины и Министерством молодежи и спорта Украины", - сказано в сообщении.

В сообщении напоминается, что Координационный совет содействия развитию гражданского общества создан указом президента Украины №68 от 26 февраля 2016 года как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Сопредседателями совета назначены вице-премьер-министр – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко и заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко.

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Новости Украины, Национальный фонд развития гражданского общества, ОБСЕ, Общество, Петр Порошенко, Президент Украины, Украина.
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