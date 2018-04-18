Перепись населения Украины: названа возможная дата

Кабинет Министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения, которая наработает предложения по срокам и вариантам проведения пробной переписи населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Возглавил данную комиссию первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, а в состав вошли заместители министров профильных министерств и ведомств.

Кроме того, правительство утвердило положение о комиссии по содействию проведению всеукраинской переписи населения.

По словам С.Кубива, вопрос проведения переписи является очень ответственным, и работа комиссии позволит обеспечить координацию центральных органов власти в данном вопросе.

В своей работе комиссия учтет положения нового закона "Об образовании" и актов, которые касаются внутренне перемещенных лиц.

С.Кубив добавил, что комиссия по результатам работы внесет предложения по срокам проведения пробной переписи населения и по выбору варианта ее проведения в 2020 году.

В Украине перепись населения прошла в 2001 году.