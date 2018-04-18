Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: У Порошенко рассмотрели закон о фонде развития гражданского общества
У Порошенко рассмотрели закон о фонде развития гражданского общества
Новости: Кабмин собирается отменить желтый свет светофора
Кабмин собирается отменить желтый свет светофора
Новости: Следующий бой Беринчика может состояться в Киеве
Следующий бой Беринчика может состояться в Киеве
Новости: В США начали процесс клонирования мамонта
В США начали процесс клонирования мамонта
X

Кабмин собирается отменить желтый свет светофора

Светофор
13:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости Украины: Кабмин может отменить желтый сигнал светофора на дорогах, сообщает замминистра инфраструктуры Юрий Лаврнюк.

Кабинет министров Украины может отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

"Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, "Укравтодору" и Укртрансбезопасности проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства. Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом погибают люди!!!", - написал он.

По словам Лавренюка, многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора.

Также он сообщил, что распоряжением Кабинета министров Украины была создана правительственная комиссия по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера в городе Кривой Рог в Днепропетровской области.

"В состав комиссии вошли представители Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, "Укравтодора" и Укртрансбезопасности и представители местных органов власти. Возглавить эту комиссию поручено мне. У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 8 человек и 26 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно и кардинальные выводы", - написал Лавренюк.

Как сообщалось, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы.

В тот же день полиция уведомила о подозрении водителя автомобиля Маzdа, который совершил смертельное ДТП.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, получившего его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что, если в течение 2 лет лицо совершает не более двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины с 60 км/ч до 50 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ДТП, Желтый свет светофора, Кабмин, Юрий Лавренюк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Геращенко обещает доработать закон о статусе заложников Единая православная поместная церковь будет отделена от государства Ремонт станции Мироновка: УЗ изменит график скоростных поездов

Последние новости

Оригинальное празднование гола в Румынии (Видео) В пяти сортах рыбы были найдены опасные вещества При пожаре в Одессе погибла девочка, еще трое в больнице
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 В Кремле отмечают возобновление контактов Путина и лидеров стран ЕС
03 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
04 Спортивный директор "Шальке": У Коноплянки есть один большой недостаток
05 В США начали процесс клонирования мамонта
Новости сегодня
14:12 Допрос Добкина: стало известно, как Янукович убегал через Харьков в 2014
14:05 Украинка выиграла международный теннисный турнир в Тунисе
14:05 Бесплатный билет за свастику: в Германии рассматривают жалобы на театр
14:03 Смех до слез: уморительные снимки самых безумных модников и модниц
14:01 В Украине начали работать антирейдерские аграрные штабы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Новости: В Украине могут вырасти именные стипендии
В Украине могут вырасти именные стипендии
Новости: Правительство одобрило даты ряда праздников
Правительство одобрило даты ряда праздников
Новости: Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета
Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета
Добавить комментарий
0