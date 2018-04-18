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В Украине проходят исследования качества образования

Урок в школе
16:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Министр образования Лилия Гриневич сообщила о начале общегосударственного мониторингового исследования качества начального образования.

В понедельник 16 апреля состоялся старт участия Украины в международном мониторинговом исследовании качества образования PISA, а 18 апреля стартовало общегосударственное мониторинговое исследование качества начального образования. Об этом сообщила на брифинге министр образования и науки Лилия Гриневич.

"В 2018 году Украина впервые присоединилась к международному мониторингового исследования качества образования PISA. Украина вошла уже в основной этап исследования - тестирование и международного, и национального отчетов. Старт тестирования состоялся в понедельник и продлится до 30 мая. Кроме того, 18 апреля стартовало общегосударственное мониторинговое исследование качества начального образования", - сообщила она.

Как добавила Гриневич, в исследовании PISA-2018 в Украине принимают участие около 6,4 тыс. учеников 15 лет из 250 учебных заведений (СШ, лицеев, гимназий, техникумов, ПТУ). От каждого учреждения в выборку участников попало от 3 до 38 человек.

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Результаты исследования будут обнародованы в декабре 2019 года.

"Цель общегосударственного мониторингового исследования качества начальной советы - выяснить то, как продвигается образовательная реформа, как изменилась подготовка детей", - пояснила министр.

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Новости Украины, Исследование, Качество, Минобразования, МОН, Начальное образование.
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