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В Украине успешно испытали новый ракетный комплекс

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Новый ракетный комплекс "Скиф"
16:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/kbluchua

Новости Украины: На военном полигоне прошли испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф".

В Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" - экспортной версии украинского ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Луч". Согласно сообщению, конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" потерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

"Сама ракета не претерпела изменений, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - говорится в сообщении. В КБ "Луч" отметили, что уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют уничтожение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.

"Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя", - сказано в сообщении.

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Новости Украины, Полигон, ПТРК "Стугна-П", Ракетный комплекс, Скиф.
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