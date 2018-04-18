В Украине успешно испытали новый ракетный комплекс

В Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" - экспортной версии украинского ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Луч". Согласно сообщению, конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" потерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких почв и песка.

"Сама ракета не претерпела изменений, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - говорится в сообщении. В КБ "Луч" отметили, что уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют уничтожение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой.

"Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя", - сказано в сообщении.