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К 73-летию со Дня победы над нацизмом в Киеве состоится ряд мероприятий

КГГА
06:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В столице пройдет ряд мероприятий ко Дню памяти и примирения и 73 годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киевской городской государственной администрации утвердили план проведения мероприятий посвященных празднованию Дня памяти и примирения и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"С целью чествования подвига победителей старшего поколения, увековечения памяти жертв Второй мировой войны, а также консолидации общества и утверждения идеалов мира, Киев будет отмечать День памяти и примирения и семьдесят третьей годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне", - сообщили в пресс-службе КГГА.

9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. Кроме того, с 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжатся торжества "Помним – Побеждаем".

В рамках торжеств состоится концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра, поминальный реквием, молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра" и концертно-тематическая программа.

3 мая запланирована праздничная встреча руководства столицы с участниками боевых действий Второй мировой войны, представителями общественных организаций ветеранов войны и труда.

8 мая с 12:00 до 18:00 на Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет проходить художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов. Также 8 мая с 12:00 до 13:00 в Музее оккупации (филиал Музея истории г.Киев) состоится кинолекторий "Битва за Днепр и освобождения Киева".

Кроме того, с 30 апреля до 1 мая в парке "Березовая роща" пройдет патриотический слет "День Героя".

В ведомстве отметили, что в течение мая в центральных библиотеках столицы продлится цикл тематических мероприятий: акции чествования ветеранов, вечера памяти, выставки-воспоминания, дискуссии-размышления. В некоторых кинотеатрах столицы состоится просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне и тематических художественных фильмов "Нет неизвестных героев" и "Днепровская баллада".

В Государственном архиве Киева в мае откроется выставка архивных документов ко Дню памяти.

В учебных заведениях и учреждениях образования будут продолжаться просветительские мероприятия, творческие проекты, конференции, заседания за круглым столом, часы и марши памяти, творческие художественные мероприятия, книжные экспозиции, выставки рисунков и кинопоказы.

В КГГА добавили, что на время проведения общегородских мероприятий будет обеспечена охрана общественного порядка и дежурство бригад скорой (экстренной) медицинской помощи.

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Новости Украины, Годовщина победы над нацизмом, День памяти, КГГА, Киев.
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