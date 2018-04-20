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Рада улучшила соцзащиту иностранцев, которые служат в ВСУ

Верховная Рада
02:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: За внесение соответствующих изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" проголосовали 250 депутатов.

Иностранцы или лица без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ, будут получать одноразовую денежную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности на тех же условиях, что и военнослужащие-граждане Украины.

"На иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходят военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту, распространяются условия и порядок выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, предусмотренные для военнослужащих – граждан Украины и членов их семей", - говорится в принятом законе №6689.

Представитель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отметил, что этот документ направлен на улучшение социальной защиты иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины".

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Военные, ВСУ, Закон "О воинской обязанности и военной службе", Соцзащита иностранцев.
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