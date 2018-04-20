Порошенко сравнил свою службу в армии с современной

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как жил в казарме на 120 человек, когда служил в советской армии.

Как передает корреспондент, об этом глава государства сообщил во время открытия после реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра.

Порошенко отметил, что одним из его приоритетов является армия и обороноспособность государства.

"Не только закупка вооружений для того, чтобы мы защищали украинскую землю и украинских воинов, но и строительство комфортных общежитий”, - отметил он.

По словам президента, уже завершены тендерные процедуры на строительство 70 из 200 военных общежитий.

"Представьте себе - все время они жили в палатках, лагерях, и сегодня они перемещаются в комфортные комнаты на 5 контрактников", - сказал Порошенко.

"Я сам служил в армии, и у меня была комната на 120 человек, и это называлось тогда казармой. Посмотрите, как сейчас кардинально меняется государство", - добавил президент.