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Порошенко сравнил свою службу в армии с современной

Петр Порошенко
14:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко на своем примере рассказал об улучшениях службы украинских солдат, в частности о постройке комфортных общежитий.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как жил в казарме на 120 человек, когда служил в советской армии.

Как передает корреспондент, об этом глава государства сообщил во время открытия после реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра.

Порошенко отметил, что одним из его приоритетов является армия и обороноспособность государства.

"Не только закупка вооружений для того, чтобы мы защищали украинскую землю и украинских воинов, но и строительство комфортных общежитий”, - отметил он.

По словам президента, уже завершены тендерные процедуры на строительство 70 из 200 военных общежитий.

"Представьте себе - все время они жили в палатках, лагерях, и сегодня они перемещаются в комфортные комнаты на 5 контрактников", - сказал Порошенко.

"Я сам служил в армии, и у меня была комната на 120 человек, и это называлось тогда казармой. Посмотрите, как сейчас кардинально меняется государство", - добавил президент.

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Новости Украины, Армия, Казарма, Петр Порошенко, Служба в армии, Тендерные процедуры, Украина.
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