Участникам Второй мировой в Киеве 9 мая выплатят помощь

В Киеве по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения городские власти выплатят по 300-700 грн одноразовой материальной помощи отдельным категориям населения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что одноразовую адресную материальную помощь получат отдельные категории социально незащищенных киевлян, ветераны столицы, в том числе внутренне перемещенные лица, которые состоят на учете и фактически проживают в Киеве.

В частности, материальную помощь в размере 700 грн выплатят:

лицам, имеющим особые заслуги перед родиной;

участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля по 19 сентября 1941 года;

лицам с инвалидностью в результате войны I группы и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

ветеранам подпольно-партизанского движения;

праведникам Бабьего Яра;

родителям погибших в мирное время солдат срочной службы.

Помощь в размере 600 грн будет выплачена лицам с инвалидностью в результате войны II группы и бывшим малолетним узникам.

Выплаты в размере 500 грн предусмотрены:

лицам с инвалидностью в результате войны III группы и бывшим узникам;

киевлянам - членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, проходивших с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства;

киевлянам - членам семей лиц, погибших или умерших в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, членам семей киевлян, погибших или умерших в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции;

киевлянам - членам семей волонтеров, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность), и погибших (пропавших без вести), умерших в результате ранения, контузии или увечья, полученных при обеспечении проведения АТО (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения.

Помощь в размере 400 грн получат киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, проходивших с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Помощь в размере 350 грн будет выплачена:

участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

киевлянам - участникам антитеррористической операции;

киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, проходивших с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Также власти предусмотрели единовременные выплаты в размере 300 грн:

вдовам Героев Советского Союза;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей подверглись репрессиям, физическим расправам, гонениям;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые вступили в брак во второй раз;

киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, проходивших с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

Согласно распоряжению, выплаты будут осуществлять в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2016-2018 годы. Держателям Карточки киевлянина средства зачислят на карточный счет. Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставят одно пособие в большем размере.