Около 20 тысяч украинцев получили российский паспорт

РФ в первом квартале 2018 года предоставила гражданство 19 тыс 427 украинцам, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

В частности, за январь-март 19 тыс 427 украинцев получили гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 13 тыс 936 видов на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 153 тыс 65 украинцев).

Кроме того, украинцы в первом квартале получили 19 тыс 783 разрешения на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 186 тыс 185 украинцев).

Как сообщалось, за весь 2017 год 85 тыс 119 украинцев получили гражданство РФ.