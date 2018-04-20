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Украиниа получила 800 тысяч доз вакцины против кори

Вакцина
17:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минздрав и ЮНИСЕФ призывают родителей вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок.

В Украину доставили 800 тысяч доз вакцины против кори.

Как сообщили в Минздраве, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК).

Это уже вторая партия вакцины, закупленная на средства государственного бюджета, поступившей в Украину в этом году, и будет распределена в регионы в ближайшее время.

Как сообщили в ведомстве, охват прививками против кори значительно возрос по сравнению с предыдущими годами. Только за последний год плановой вакцинацией охвачено более 90% детей.

В то же время, этого пока недостаточно, чтобы остановить вспышку кори в стране. В Украине для прививок против кори, паротита и краснухи поставляют вакцину Приорикс ™ / Priorix ™ производства GlaxoSmithKline, Бельгия, которая имеет государственную регистрацию и преквалифицирована ВОЗ. Она эффективна и безопасна, предоставляется государством безвозмездно и имеет многолетний опыт использования в Украине.

В феврале Минздрава и ЮНИСЕФ, учитывая насущную необходимость, совершили ускоренную доставку 220 тысяч доз вакцины КПК для ответа на вспышку кори.

Всего в этом году в Украине получит более 2 миллионов доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются. Минздрав и ЮНИСЕФ призывают родителей вакцинировать детей согласно календарю профилактических прививок: в 1 и 6 лет.

Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение.

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Все по теме:

Новости Украины, Вакцина от кори, Календарь вакцинации, Корь, Минздрав, ЮНИСЕФ.
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