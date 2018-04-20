Украина поднялась в рейтинге ценности гражданства

Украина поднялась на 80-е место в Индексе гражданств мира. В прошлом году наша страна занимала 99-е место.

Как сообщает Европейская правда, рейтинг размещен на сайте авторов - The Henley & Partners - Kochenov Quality of Nationality Index, QNI.

В рейтинге оценивается качество 167 гражданств мира, страны размещают в рейтинге по различным показателям за период с 2013 по 2017 год.

Страны разделены на пять групп и Украина впервые попала в третью группу - "высокое качество". Эта группа охватывает места с 43-го по 85-е и в нее входят такие страны, как Малайзия, Гонконг, Израиль, Россия, Турция и Грузия.

Ценность украинского гражданства за год выросла на 6,4 пункта, что связано с введением безвизового режима. Количество стран с безвизом для украинцев увеличилось с 81 до 115.

Украина и Грузия стали странами, в которых ценность гражданства в течение года выросла больше всего - на 19 и 20 позиций соответственно.

Впервые за пять лет существования рейтинга его возглавила Франция. Германия, лидер прошлого года, заняла второе место, далее в первой десятке только европейские страны: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия.

Авторы рейтинга оценивают как внутреннюю ценность гражданства, например, качество жизни и возможности для личного роста в стране, так и внешние ценности гражданства, определяющих разнообразие и качество возможностей, которые доступны с определенным гражданством за пределами страны происхождения.