Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан с паспортом РФ

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде Украины предусмотреть основаниями для потери гражданства Украины приобретение гражданства Российской Федерации в результате оккупации территории Крыма.

Это предусмотрено президентским законопроектом №8297 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений, который был внесен в парламент 19 апреля.

Так, статью 19 предлагается дополнить положением, согласно которому основаниями для потери гражданства Украины является "приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя оккупационной администрацией Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины".