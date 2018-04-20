Политзаключенного Балуха в Крыму перевели в карцер

Администрация СИЗО оккупированного Симферополя приняла решение о помещении украинского активиста Владимира Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

Как говорится в сообщении "Крымской правозащитной группы" в Facebook, об этом активист рассказал своему адвокату, который посетил его сегодня.

"В карцере украинец будет находиться трое суток. Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещается переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в специально отведенные ночью часы", - отмечают правозащитники.

При этом, по их информации, на сегодняшний день Балух в карцер еще не переведен, так как существует очередь на отбывание такого наказания из-за переполненности СИЗО.