ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован

Cуд избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Меру пресечения избирал Бабушкинский райсуд Днепра в режиме видеоконференции с Саксаганским райсудом Кривого Рога, отметили в ведомстве.

"Бабушкинский районный суд г. Днипро удовлетворил ходатайство прокуратуры Днепропетровской области и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога водителю автомобиля Mazda, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели людей (ч.3 ст.286 УК Украины). В связи с тяжелым состоянием здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном заведении под круглосуточной охраной", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по данному факту, осуществляется ГУЧП Украины в области, процессуальное руководство, - прокуратурой Днепропетровской области.