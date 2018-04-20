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ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован

ДТП в Кривом Роге
18:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 1tv.kr

Новости Украины: Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге без права на залог решением Бабушкинского суда Днепра.

Cуд избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Меру пресечения избирал Бабушкинский райсуд Днепра в режиме видеоконференции с Саксаганским райсудом Кривого Рога, отметили в ведомстве.

"Бабушкинский районный суд г. Днипро удовлетворил ходатайство прокуратуры Днепропетровской области и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога водителю автомобиля Mazda, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели людей (ч.3 ст.286 УК Украины). В связи с тяжелым состоянием здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном заведении под круглосуточной охраной", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по данному факту, осуществляется ГУЧП Украины в области, процессуальное руководство, - прокуратурой Днепропетровской области.

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Новости Украины, Арест виновника ДТП, Днепропетровская область, ДТП в Кривом Роге, Кривой Рог.
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