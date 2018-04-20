Украинский омбудсмен снова обратилась к российской коллеге

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить и, в случае подтверждения, расследовать информацию о смерти в апреле 2018 года не по естественным причинам по меньшей мере четырех человек в СИЗО Симферополя.

"Очередным поводом для серьезного беспокойства уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоянием соблюдения прав граждан на территории аннексированного Крыма стало сообщение Крымской правозащитной группы (КПГ). В нем говорится о том, что в апреле текущего года в СИЗО Симферополя, которое контролируется оккупационными властями РФ, умерло неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, из них двое - крымские татары", - цитирует в пятницу вечером пресс-служба украинского омбудсмена текст письма, направленного в адрес Т.Москальковой.

Так, пишет Л.Денисова, по информации КПГ, 6 апреля был обнаружен повешенными Сервера Билялова, 69 лет, и Олега Гончарова, 46 лет. 12 апреля в штрафном изоляторе - 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере № 8 с перерезанным горлом найден 39-летний Ислама Искеров, который был доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя.

"В связи с этим, обращаюсь к Вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, провести расследование в отношении этих трагических фактов и проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - отмечает в своем письме уполномоченный Верховной Рады по правам человека.