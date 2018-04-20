Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

Украинский омбудсмен снова обратилась к российской коллеге

Тюрьма
20:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинский омбудсмен просит российскую коллегу проверить информацию о минимум 4 не естественных смертях в СИЗО Симферополя с начала месяца.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить и, в случае подтверждения, расследовать информацию о смерти в апреле 2018 года не по естественным причинам по меньшей мере четырех человек в СИЗО Симферополя.

"Очередным поводом для серьезного беспокойства уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоянием соблюдения прав граждан на территории аннексированного Крыма стало сообщение Крымской правозащитной группы (КПГ). В нем говорится о том, что в апреле текущего года в СИЗО Симферополя, которое контролируется оккупационными властями РФ, умерло неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, из них двое - крымские татары", - цитирует в пятницу вечером пресс-служба украинского омбудсмена текст письма, направленного в адрес Т.Москальковой.

Так, пишет Л.Денисова, по информации КПГ, 6 апреля был обнаружен повешенными Сервера Билялова, 69 лет, и Олега Гончарова, 46 лет. 12 апреля в штрафном изоляторе - 23-летнего Дмитрия Шиповника. 13 апреля в камере № 8 с перерезанным горлом найден 39-летний Ислама Искеров, который был доставлен в СИЗО Симферополя из Джанкоя.

"В связи с этим, обращаюсь к Вам с просьбой проверить вышеизложенную информацию и в случае ее подтверждения, провести расследование в отношении этих трагических фактов и проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - отмечает в своем письме уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Крым, Людмила Денисова, Омбудсмен, РФ, СИЗО, Симферополь, Татьяна Москалькова, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Фриз призывает быть готовым к информационной войне Участникам Второй мировой 9 мая выплатят помощь На майские праздники назначено 20 дополнительных поездов

Последние новости

"Антироссийскую группу" создали в парламенте Британии 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
22:00 Модные пенсионеры Чайнатауна Сан-Франциско (Фото)
22:00 Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео)
21:56 Для форварда "Ромы" сезон закончен
21:30 Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
21:27 В Госдепе считают КНДР, РФ, Иран и Китай "морально слабыми" странами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0