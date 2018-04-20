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Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
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Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань

Хайнань
21:02 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: Граждане Украины смогут ездить в китайскую провинцию Хайнань без виз уже с 1 мая 2018 года.

Граждане Украины с 1 мая смогут путешествовать в китайскую провинцию Хайнань без виз.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.

"Украина входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать и находиться на территории провинции Китая Хайнань без виз сроком до 30 дней", - говорится в сообщении.

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В МИД уточнили, что упрощенный порядок въезда будет применяться с 1 мая для туристических поездок как в рамках групповых туров, так и для индивидуальных путешествий.

Отметим, что провинция Хайнань ввела безвизовый режим для граждан 59 стран мира, среди которых и Украина.

Провинция Хайнань с населением более 8 млн человек расположена на одноименном острове на юге страны, это второй по величине остров в Китае.

На острове развита индустрия отдыха и развлечений, широкая сеть отелей разного уровня. Средняя годовая температура на острове составляет + 24 °С.

В 2014 году на острове было завершено строительство космодрома Вэньчан, вблизи него планируется открыть тематический парк, посвященный китайской космической программе.

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Новости Украины, Безвиз, Граждане Украины, Китай, МИД Украины, Украина, Хайнань.
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