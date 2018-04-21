Украинская нефтегазовая компания подаст в суд на Онищенко

Украинская нефтегазовая частная компания "Карпатыгаз" планирует подать судебный иск к народному депутату Александру Онищенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию о компании.

Об этом сообщает пресс-служба ООО “Карпатыгаз”.

“ООО “Карпатыгаз” готовит судебный иск, в частности к Александру Онищенко, об опровержении недостоверной информации и защите своей деловой репутации”, - говорится в сообщении.

Компания настаивает, что заявления Онищенко о коррупции в “Карпатыгаз” не соответствуют действительности.

В частности, речь идет о публикации издания "Страна.UA", в которой беглый депутат обвиняет "Народный фронт" в реализации коррупционной схемы при добыче газа и получении 40 тысяч долларов, которые якобы были направлены на предвыборную кампанию в 2014 году. По словам Онищенко, фигурантом схемы является ООО "Карпатыгаз".

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за границей.

По данным следствия, Онищенко с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн.