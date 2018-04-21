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Экипажу судна "Норд" грозит штраф за попытку сбежать за границу

Олег Слободян
13:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что членов экипажа крымского судна "Норд" могут оштрафовать за попытку незаконно покинуть Украину.

Члены экипажа крымского судна "Норд" могут получить штраф за попытку незаконно покинуть Украину. Об этом "Радио Свобода" заявил спикер ведомства Олег Слободян.

"Они фактически совершили правонарушение. Оно никаких ограничений в праве передвижения или в праве выезда за границу не предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф. Будет взыскан он или нет, будет решать суд", – сказал Слободян.

19 апреля семеро граждан Украины, членов экипажа крымского судна "Норд" пытались покинуть Украину, однако им помешали украинские пограничники. В ГПСУ также сообщили, что двое членов экипажа "Норд" "обманным путем выехали из Украины в Беларусь".

Приморский районный суд Мариуполя оштрафовал членов экипажа арестованного керченского судна "Норд". Позже они несколько раз пытались покинуть материковую часть Украины.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд".

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6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко, его арестовали до 31 мая. Позже за него внесли залог в размере 35 тысяч 240 гривень, и его освободили из-под стражи.

Позже Приморский районный суд Мариуполя оштрафовал членов экипажа арестованного керченского судна "Норд". Члены экипажа судна "Норд" несколько раз пытались выехать из материковой части Украины.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

За период с 1 августа 2017 года по 31 января 2018 года в закрытые порты Крыма зашло 591 судно-нарушитель.

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Новости Украины, Незаконный выезд из Украины, Олег Слободян, Попытка, Члены экипажа "Норд", Штраф.
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