Украинские пограничники получили награды от Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения отдела пограничной службы "Кодыма" в Одесской области вручил награды пограничникам за вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"За значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, возрождение военно-исторического наследия и по случаю Дня пограничника глава государства наградил 12 сотрудников Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.

Орден "За мужество" III степени получил полковник Владислав Побережник. Орденом Даниила Галицкого награжден подполковник Алексей Зорин, полковник Виталий Лопата и полковник Руслан Цапюк. Еще 8 пограничников получили медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".

По словам Порошенко, за мужество, проявленное в боях с российскими оккупантами, более 800 воинов-пограничников были награждены государственными наградами, из них двум присвоено почетное звание Героя Украины.