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В Подольском суде проходят обыски: разоблачено взяточничество

СБУ
17:14 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правоохранители СБУ, САП и НАБУ пришли с обысками в Подольский районный суд.

Правоохранители разоблачили во взяточничестве двух судей Подольского районного суда Киева и их помощника, сообщил источник в правоохранительных органах.

"СБУ разоблачила на взятке двух судей и одного помощника", - сообщил собеседник агентства в пятницу.

По его словам, в настоящее время происходит процесс документирования.

В то же время спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что в настоящее время в помещении Подольского райсуда Киева проводят следственные действия СБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

При этом она не сообщила подробности.

В свою очередь "Судебно-юридическая газета" сообщает, что сотрудники СБУ, НАБУ и САП проводят обыск в кабинетах судей Подольского райсуда Татьяны Войтенко и Галины Супрун. Также, по данным издания, следственные действия по тому же эпизоду проводятся у заместителя аппарата суда Юлии Чубко.

Позднее пресс-служба НАБУ сообщила агентству о том, что детективы Бюро совместно с сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуроров САП проводят следственные действия (обыски) в Подольском райсуде Киева.

"Следственные действия являются санкционированными и осуществляются в рамках расследования уголовного производства", - подчеркнули в НАБУ.

Позже в СБУ установили, что один из судей и чиновник аппарата Подольского районного суда Киева требовали от предпринимателя $10 тыс., они задержаны после получения всей суммы неправомерной выгоды, проводятся обыски.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники СБУ задокументировали, что один из судей совместно с чиновником аппарата требовали $10 тыс. от предпринимателя за положительное решение в судебном деле по упущенной материальной выгоде.

Сотрудники СБУ с привлечением представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали обоих злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время продолжаются обыски по месту работы и проживания судьи и чиновника.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного следствия проверяется информация о причастности к этому преступлению еще одного судьи Подольского суда, подчеркнули в СБУ.

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Новости Украины, SAP, Киев, НАБУ, Обыски, Подольский райсуд, СБУ.
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