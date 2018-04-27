Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Геращенко: Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников

Обмен заложниками
17:44 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Киеве за неделю до заседания ТКГ обсудили вопрос освобождения удерживаемых украинцев.

Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко в пятницу обсудила с представителями СБУ, МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц вопросы освобождения удерживаемых в ОРДЛО и российских тюрьмах украинцев в преддверии заседания ТКГ (4 мая).

"Сегодня провели координационное совещание с представителями СБУ, МинВОТ, МИД, привлеченных к работе гуманитарной группы, готовимся к минской встрече 4 мая. (…) Мы с коллегами прошлись по всем нашим инициативам по освобождению заложников, в которых готовы к серьезным компромиссам. Обсудим это 4 мая в Минске", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

И.Геращенко отметила, что украинская сторона давно готова к очередному этапу освобождения заложников, но РФ до сих пор не проявила интерес к 23 своим гражданам.

"Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников. Вместе с тем, другая сторона – РФ - до сих пор не заинтересовалась своими 23 гражданами, зато их вносят в свои списки ОРДЛО, как и "беркутовцев", относительно причастности которых к убийствам на Майдане сейчас идут расследования, как и причастных к терактам в Одессе и Харькове", - подчеркнула представитель Украины, отметив, что Киев расценивает это как искусственное затягивание очередного процесса освобождения.

"Обращаемся к РФ с предложением принять решение об освобождении заложников, это было бы замечательно", - добавила она.

И.Геращенко также указала, что украинская сторона ждет от РФ ответа относительно предложения передать им 23 россиянина, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины для освобождения украинцев из российских тюрем.

"Принципиальным для нас остается немедленное освобождение военных и журналиста Асеева, других заложников, которые несколько лет удерживаются на оккупированном Донбассе, и готовы ради этого помиловать тех украинских граждан, которые совершили преступления (но не убийства), связанные с войной", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ирина Геращенко, ОРДЛО, Освобождение заложников, РФ, ТКГ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

МВД: 65 сотрудников Нацполиции были награждены боевым оружием Украинские туристы из Шарм-эль-Шейха вылетели во Львов Спецподразделения "Корд" получат современные винтовки в этом году

Последние новости

15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 Москаль заявил, что у РФ не вышло создать на Закарпатье "второй Крым"
04 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
05 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
Новости сегодня
18:55 Повседневная жизнь восточного Кентукки в начале 1960-х годов (Фото)
18:55 Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0