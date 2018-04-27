Геращенко: Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников

Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко в пятницу обсудила с представителями СБУ, МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц вопросы освобождения удерживаемых в ОРДЛО и российских тюрьмах украинцев в преддверии заседания ТКГ (4 мая).

"Сегодня провели координационное совещание с представителями СБУ, МинВОТ, МИД, привлеченных к работе гуманитарной группы, готовимся к минской встрече 4 мая. (…) Мы с коллегами прошлись по всем нашим инициативам по освобождению заложников, в которых готовы к серьезным компромиссам. Обсудим это 4 мая в Минске", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

И.Геращенко отметила, что украинская сторона давно готова к очередному этапу освобождения заложников, но РФ до сих пор не проявила интерес к 23 своим гражданам.

"Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников. Вместе с тем, другая сторона – РФ - до сих пор не заинтересовалась своими 23 гражданами, зато их вносят в свои списки ОРДЛО, как и "беркутовцев", относительно причастности которых к убийствам на Майдане сейчас идут расследования, как и причастных к терактам в Одессе и Харькове", - подчеркнула представитель Украины, отметив, что Киев расценивает это как искусственное затягивание очередного процесса освобождения.

"Обращаемся к РФ с предложением принять решение об освобождении заложников, это было бы замечательно", - добавила она.

И.Геращенко также указала, что украинская сторона ждет от РФ ответа относительно предложения передать им 23 россиянина, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины для освобождения украинцев из российских тюрем.

"Принципиальным для нас остается немедленное освобождение военных и журналиста Асеева, других заложников, которые несколько лет удерживаются на оккупированном Донбассе, и готовы ради этого помиловать тех украинских граждан, которые совершили преступления (но не убийства), связанные с войной", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.